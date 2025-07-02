Özel numaralı plakalar açık artırmayla satılacak

Motorlu araçlarda, aynı anda birden çok kişi tarafından talep edilecek özel seçilmiş normal kayıt sıra numaralı plakalar, açık artırmayla satılacak.

1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası altında hazırlanan “Motorlu Araçlara Özel Seçilmiş Normal Kayıt Sıra Numaralı Plaka Verilmesi (Esas ve Usülleri) (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Esas tüzüğün 4'üncü maddesinin (3)'üncü fıkrasından hemen sonra eklenen fıkrayla, aynı anda birden çok kişi tarafından talep edilen özel seçilmiş normal kayıt sıra numaralı plakaların kime verileceği, açık artırmayla belirlenecek.

Ek fıkrada şu ifadeler yer alıyor:

“Özel seçilmiş normal kayıt sıra numaralı plakanın ayni anda birden fazla kişi tarafından talep edilmesi halinde, talep edilen plaka müracaat eden kişilere Trafik Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılır.

Bu usulde taban fiyat olarak Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü Ek Kısım I'de belirlenen fiyatlar uygulanır.

Trafik Dairesi tarafından yeni seri plakaya geçilmeden önce özel seçilmiş normal kayıt sıra numaralı plaka müracaat tarihleri ve açık artırma tarihi Motorlu Araç Satıcılar ve ithalatçılar Birliği ile ulaştırma ile ilgili Bakanlığın web sitesi üzerinden duyurulur.

Açık artırma usulü ile ilgili kurallar Trafik Dairesi Müdürü tarafından hazırlanacak Talimat ile belirlenir.”