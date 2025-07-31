Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Türkiye'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması halinde kendisinin aday olmayacağını söyledi.

Sözcü Tv yayınında konuşan Özel, "Olası bir durumda seçimi alıyor dediğimizi destekleriz" diye konuştu.

Yayında Özel'e görevden alınan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamaması halinde ne yapılacağı soruldu.

Özel adaylık için öne çıkan kendisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu gibi isimlerle ilgili şöyle konuştu:

''Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim, açık konuşayım. Mansur Bey de görevinin başında. Bana hep sordular aday mısın değil misin? Gümbür gümbür seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız. Birinin eşi olma siyaseti üzerinden tarifi bana göre haksızlık.''

'Seçimi kim kazanacaksa o aday olacak'

"Seçim akşamı iktidarı değiştirmiş olan partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmaya talip olduğunu" belirten Özel "Bunun dışında bir hesabım yok" diye ekledi.

İmamoğlu'nun adaylığının "15,5 milyon kişinin oyuyla belirlendiğini" vurgulayan Özel şöyle devam etti:

"Adayı değiştirecek olursak da tekil bir karar vermem. En doğru adayı belirleriz. Kim bu seçimi alıyorsa onu yapıyoruz."

Özgür Özel, seçimi kazanamamaları halinde partisini derhal kongreye götüreceğini belirtti ve "O kadar net. Siyaseti bırakırım, bir gün durmam" diye konuştu.

CHP 23 Mart'ta yaptığı ön seçimle Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.

İmamoğlu ön seçimde tek adaydı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı görevindeyken "yolsuzluk" suçlamasıyla 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta da tutuklandı.