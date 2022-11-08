Özdenefe: “Tüm toplum, utanç içerisinde Tatar’ı izliyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul’da kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeyle “ara verilen” iki toplumlu “Imagine” projesiyle ilgili konuştu, hükümete sorular yöneltti.

“Bazen bir film izleriz, izlediğimiz karakter için utanç duyarız” diyen Özdenefe, “Toplum, gözleri yarı açık yarı kapalı, aynen film izler gibi utanç içerisinde Sayın Ersin Tatar’ı izlemekte. Müthiş bir endişe ve utanma duygusuyla Sayın Tatar’ı izliyoruz. Ama biz bu duyguları hissederken, bu duyguları yaşamamıza neden olan Sayın Tatar ne bir endişe ne de topluma karşı mahçup olur muyum gailesi taşıyor” dedi.

Imagine projesinin, 2017 yılından bu yana iki toplumdaki öğrenci ve öğretmenleri bir araya getirdiğini ve barış kültürünü inşa etmeye çalıştığını ifade eden Özdenefe, Cumhurbaşkanlığı’nın “iki devletlilik politikasını” bahane ederek projenin durdurulmasını sağladığına dikkat çekti.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na seslenen Özdenefe, “Barış kültürü, egemen eşitlik politikalarınıza ne gibi bir zarar veriyor? Bu toplumun gençlerinin dünyayla kucaklaşmasının ne gibi bir zararı var?” sorularını sordu.