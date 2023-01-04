Özdenefe: ‘Özel jet skandalı’ dosyası 5 kez polise gitti, 4’te 3 buçuğu eksik geldi

Meclis’te ‘özel jet skandalı’ dosyası yeniden gündeme taşındı.

Mahkemeler bütçesi görüşülürken, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Jet skandalı” dosyasının 5 kez polise gidip geldiğini dörtte üç buçuğunun eksik geldiğini, üç kişiye dava açıldığını, mahkemenin önüne gelmeyen meseleyle ilgili sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Meclis’te ayrıca mahkemelerin artan yüküne de dikkat çekildi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, her yıl mahkemelerin yükünün arttığını, bu yükün hafifletilmesi gerektiğini kaydetti.

Ceza davalarının, uyuşturucu ile ilgili davaların arttığını vurgulayan Solyalı, ekonomi ile bağlantılı olan müstahdem tarafından sirkat, hırsızlık, resmi evrakta sahteciliğin, kamu görevlisi tarafından sirkat rüşvet görevi kötüye kullanma suçlarında artış yaşandığını söyledi.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yargının işleyişini etkileyen yasaların tadil edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Yüksek Adliye Kurulu’nun güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Baybars, yeniden yasa ile şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Solyalı: Uyuşturucu davaları artıyor

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Ombudsman kurumunda hukukçu bulunmamasını eleştirdi.

Mahkemelerin önemine işaret eden Solyalı, toplumun, mahkemelerin bağımsızlığını etkileyecek her adımın karşısında duracağını belirtti.

Mahkemelerin yükünün ağır olduğunu dile getiren Solyalı, her yıl mahkemelerin yükünün arttığını, bu yükün hafifletilmesi gerektiğini kaydetti.

Solyalı, 2021 yılında Yüksek İdare Mahkemesi’nin oturum yaptığı davalarda, 530 sayısının görüldüğünü, bunun yüksek bir başvuru sayısı olduğunu, bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu kararlarına yönelik bu davaların hükümet tarafından ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ceza davalarının, uyuşturucu ile ilgili davaların arttığını vurgulayan Solyalı, ekonomi ile bağlantılı olan müstahdem tarafından sirkat, hırsızlık, resmi evrakta sahteciliğin, kamu görevlisi tarafından sirkat rüşvet görevi kötüye kullanma suçlarında artış yaşandığını söyledi.

Solyalı, bu artışların, denetim noktasında hızlı ve ciddi adımlar atılması gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Hükümetin halkın kredi almasına yönelik bir vizyonu olduğunu savunan Solyalı, geri ödemelerde yaşanacak zorluğun mahkemelerin yükünü artıracağını ileri sürdü.

Solyalı, sonuçlanan ceza davaları rakamlarına değinerek, rakamın yüksek olduğunu, genç suçlu sayısının da arttığını söyledi.

Avukatlık mesleğini avukatların yapması ve bunun denetlenmesi gerektiğini belirten Solyalı, buna yönelik yasanın meclisten geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Ceza Mahkemesi, teminat, tutuklu yargılanma, Ceza Usul Yasası, avukatın tutuklanan müvekkiliyle görüşmesi konularında yaşanan sorunlara değinen Solyalı, polis nezaretlerinde koşulların kötü olduğunu söyledi.

Baybars: Bütçe yeterli değil

Bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, yargıya ayrılacak bütçenin önemli olduğunu belirterek, Mahkemeler bütçesine ayrılan rakamın önemine değindi.

Mahkemeler bütçesinin mali açıdan özerk olması gerektiğini belirten Baybars, ayrılan bütçe rakamının yeterli olmadığını, tarafsızlık ve bağımsızlığın sağlanmasında mali yeterliğinin önemli olduğunu söyledi.

Baybars, yabancı yatırım noktasında istikrar ve yargının hızı ve işleyişinin önemli olduğunu söyleyerek, yargının tarafsız adil ve bağımsız olması gerektiğini belirtti.

Hızlı ve etkin işleyiş noktasında sıkıntılar bulunduğunu belirten Baybars, bunun yatırımcının ülkeye gelmesi noktasında sıkıntı yarattığını söyledi.

Baybars, yargının adil hızlı etkin işleyebilmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mahkemelerdeki bir diğer sıkıntının da tercüman olduğunu dile getiren Baybars, bu talebin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Baybars, yargının işleyişini etkileyen yasaların tadil edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Yüksek Adliye Kurulu’nun güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Baybars, yeniden yasa ile şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özdenefe: Hukuk Dairesi’nde standartlaşmayla ilgili sorunlar yaşanıyor

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, ekonomik krizin etkilerinin mahkemeleri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu’nun 1985’ten kalan bir yasayla görev yaptığını, kurulun mevzuatının günün ihtiyaç ve koşullarına cevap vermediğini, Yüksek Savcılar Kurulu ile ilgili de benzer sorunların yaşandığını belirtti.

Özdenefe, kararın gerekçeli değil gizli oyla yapıldığını, yargıç alım ve terfilere yönelik de olumsuz algılar bulunduğunu objektif kriterlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yargının kendi idari kararlarının denetlenemediğini savunan Özdenefe, kuvvetler ayrılığı noktasında “bunun doğru olmadığını” belirtti.

Avukatların da mahkemelerin bir üyesi olduğunu dile getiren Özdenefe, işleyişin bir parçası olmaları gerektiğini kaydetti.

“Avukat olmayanlar avukatlık yapıyor, belge hazırlıyor. Sıkıntılardan vatandaş olumsuz etkileniyor” diyen Özdenefe, tasdik memurları ve emlakçıların avukatın görevini yapar duruma geldiğini, ilgili mevzuatlarda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Özdenefe, Hukuk Dairesi’nde standartlaşmayla ilgili sorunlar yaşandığını dile getirdi.

“Jet skandalı” olarak ifade ettiği dosyaya ilişkin sürece değinen Özdenefe, dosyanın 5 kez polise gidip geldiğini dörtte üç buçuğunun eksik geldiğini, üç kişiye dava açıldığını, mahkemenin önüne gelmeyen meseleyle ilgili sorumlu tutulamayacağını söyledi.