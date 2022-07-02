Ozanköy’de 12 eve girdiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Ozanköy’de nisan, mayıs ve haziranda yaşanan ev açma olaylarıyla ilgili aranan bir kişi dün tutuklandı.

İsminin baş harfleri M.P. (E-39) olan şahıs, 16 Mayıs’ta Hasan Arkan’a ait ikametgahtan 2 bin 600 TL, 180 Euro ve 600 dolar, muhtelif ziynet eşyası; Jasmin Petra Helga Moret Pope’ye ait ikametgah içerisinden 400 Euro ve 800 TL, Batuhan Bulak’a ait ikametgah içerisinden toplam 103 bin 500 TL, Abdurrahman Osman Arsalan’a ait ikametgah içerisinden 650 Doları, Toygun Özbek'e ait ikametgah içerisinden 7 bin TL, bir adet playstation 4 ve Samsung Gear S3 marka akıllı kol saati; Beyhan Soyer’e ait ikametgahtan 59 bin TL, 600 Euro ve 500 STG, Cevdet Aydıntaş’a ait ikametgah içerisinden bin Euro ve 8 bin 500 TL, İnci Özkayım’a ait ikametgah içerisinden bir adet çocuk kamerasını Murat Haydar’a ait ikametgah içerisinden bin 600 TL, 150 Euro, 100 STG ve 50 Avustralya doları, Mehmet Eminağa’ya ait ikametgahtan 25 Euro, 230 Stg ve 2 bin 400 TL, Hakan Yetiner’e ait ikametgah içerisinden 4 bin 350 TL, 600 Dolar ve 450 Euro çaldığı; Su Denktaş’a ait ikametgaha cürüm işlemek kastı ile girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığı gerekçesiyle aranıyordu.