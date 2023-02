Oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

Türkiye'de "Kara Melek", "Kadın İsterse", "Kurtlar Vadisi", "Küçük Hanımefendi" ve "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatnı kaybetti.

Akşar'ın vefatı haberini meslektaşı Melek Baykal duyurdu. Baykal, sosyal medya paylaşımında, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada da, "Meslektaşımız Kazım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" denildi.

Kazım Akşar kimdir?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1979 yılında devlet tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalarına başladı.



1986-1987'de devlet tarafından İngiltere'ye gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.



1988 yılında Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim Okulu'nda eğitmenlik yapmayı sürdürüyordu. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.