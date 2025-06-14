İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda çatışma sesleri yükseliyor
İran basını, İsrail ordusunun İran’da başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi.
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İran basını, İsrail ordusunun İran’da başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Öte yandan CNN'in aktardığına göre İran'ın gemi geçişlerine kapattığı Hürmüz Boğazı'nda çatışma sesleri yükseliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattığını duyurmuştu. İsrail'in boğaza saldırmayı planladığı konuşulurken, Hürmüz Boğazı'nda çatışma seslerinin yükseldiği öğrenildi.
Bender Abbas kendine saldırı
İsrail, İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenledi.
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