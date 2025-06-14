İran, bölgedeki İngiliz üslerini 'hedef' olarak görüyor: Kıbrıs'taki İngiliz üsleri 'olası hedef'

İran; İngiltere, Amerika ve Fransa'nın, bölgedeki üslerinin ve gemilerinin, İsrail’i savunmak amacıyla İran’a karşı kullanılması halinde “hedef” haline geleceğini açıkladı.

İran devlet medyasının; Britanya, ABD ve Fransa’ya yaptığı açık uyarıya göre üç ülke, İran’a yönelik saldırılara katılır, karşı koyarsa bu ülkelerin bölgedeki askeri varlıkları misilleme hedefi olacak.

Bu açıklamalar, İsrail’in İran’ın nükleer altyapısına yönelik geniş çaplı hava saldırılarının ardından geldi. İran, buna karşılık İsrail’e füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla misilleme yaptı.

İngiltere ne dedi?

İngiltere, Kıbrıs’taki Ağrotur ve Dikelya üslerinin saldırılarda yer almadığını ısrarla belirtti. Birleşik Krallığın BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Rusya’nın bu yöndeki iddialarının “saçma” ve “sorumluluk dışı” olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın sözcüsü ise İngiltere'nin İsrail'in İran’a yönelik son saldırılarına katılmadığını ve herhangi bir askeri müdahalede yer almadığını açıkladı.

Kıbrıslı üslerden yapılan açıklamada da "raporlar yakından takip edilmekte, ancak İngiliz güçleri bu operasyonda yer almadı" denildi.

Kıbrıs'taki İngiliz vatandaşlara uyarı: "Kıbrıs'ta dikkatli olun"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ı ziyaret edecek vatandaşlarına, bölgedeki gerilim ve terör tehdidi nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Geçmişte neler yaşandı?

Ekim 2024’te İran'ın İsrail’e yönelik füze saldırılarında İngiltere, Kıbrıs’taki üslerden İngiliz jetleriyle destek sağlamış, o dönemde üsler “önleyici müdahalelerde” askeri destek sunmuştu .

2024’te de benzer şekilde, Ağrotur'dan havalanan İngiliz jetleri İran tarafından fırlatılan insansız hava araçlarına karşı görevlendirilmişti.

İngiliz Yüksek Komiseri, Ocak 2024'te YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamasında, adadaki İngiliz üslerinde kontrolün İngiltere’de olduğunu söylemiş, “Bir şey egemen ise, bu, bizim her şeyi yapmak için tam yetkiye sahip olduğumuz anlamına gelir çünkü bütün kontrol bizde” demişti.