'Oy oranı' şampiyonları: Sadıkoğlu, Amcaoğlu, Kasım ve Karavezirler…
Yerel seçimde en fazla oyu İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu aldı. 2'nci sırada, Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, 3'üncü sırada Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Kasım, 4'üncü sırada ise Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler aldı
EN FAZLA OY ALANLAR
Hasan Sadıkoğlu %65.42 - 3.642 oy
Hüseyin Amcaoğlu: %62.23 - 6.575 oy
Halil Kasım: %57.32 - 2.374
Ali Karavezirler: %56.16 - 4.178 oy
Ertuğrul SENOVA
25 Aralık Yerel Yönetim Seçimlerinde en fazla oyu İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu aldı. Sadıkoğlu, 3 bin 642 oy ile bölge oranlamasında %65.42’lik bir orana ulaştı ve 18 isimden oluşan başkanlar listesinde birinci sırada yer aldı.
Görevdeki başkanlar arasında ülkede en uzun soluklu belediye başkanlığını ise Mahmut Özçınar yapacak. Özçınar, 7’nci dönem belediye başkanlık görevini yerine getirecek.
Yeni dönemde seçilen 18 belediye başkanının yaş oranlarına bakıldığında ise en genç belediye başkanı 44, en yaşlı belediye başkanı ise 65 yaşında.
En fazla Sadıkoğlu, Amcaoğlu ve Kasım oy aldı
Ülke genelinde yerel seçimde en fazla oyu alan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu oldu. İskele’de 3 bin 642 oy alan Hasan Sadıkoğlu, %65.42 oy oranıyla en fazla oy potansiyeline sahip başkan oldu.
İkinci sırada ise Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yer aldı. Amcaoğlu, bölgedeki 6 bin 575 oyu olarak %62.23 oy oranıyla en fazla oy alan başkanlardan oldu.
Üçüncü sıraya ise Geçitkale - Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım yerleşti.
Daha önce Serdarlı Belediyesi Başkanlığı’nı yürüten Kasım, oyların 2 bin 374’ünü alarak %57.32 oranına ulaştı.
Yerel seçimin 'en az oy oranı' ile başkanlığı kazanan adayı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul oldu. Şenkul, Girne’deki oyların 3 bin 231’ini aldı, % 34.30 oy oranı ile seçim kazandı. Girne’deki rekabet oy oranlarının düşük seyretmesine neden oldu, % 34.30 oy kazanmaya yetti.
Mahmut Özçınar’ın 7’nci dönemi
Ülkede en uzun soluklu belediye başkanlığı unvanı yine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın oldu. 1998’den beri belediye başkanlık görevini yürüten Özçınar, 25 Aralık’taki yerel seçimle birlikte 7’nci dönem başkanlık yapmış olacak.
En genci 31, en yaşlısı 66 yaşında
Yeni dönemde seçilen 18 belediye başkanının yaş oranlarına bakıldığında ise en genç belediye başkanı 44, en yaşlı belediye başkanı ise 65 yaşında.
İlk kez belediye başkanı seçilen 1978 doğumlu. Murat Şenkul ve Fatma Çimen Tuğlu en genç belediye başkanları olarak hizmet verecekler. Belediye başkanlarının en yaşlı ismi ise 1957 doğumlu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oldu.
18 BELEDİYEDE BAŞKANLARIN OY ORANLARI
İSKELE BELEDİYESİ
Hasan Sadıkoğlu %65.42 - 3.642 oy
GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ
Hüseyin Amcaoğlu: %62.23 - 6.575 oy
GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ
Halil Kasım: %57.32 - 2.374
DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
Ali Karavezirler: %56.16 - 4.178 oy
DİKMEN BELEDİYESİ
Yüksel Çelebi: 53.50 - 2.646 oy
TATLISU BELEDİYESİ
Ahmet Hayri Orçan: %53 - 441 oy
LEFKE BELEDİYESİ
Aziz Kaya %50.37 - 2.576 oy
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
Süleyman Uluçay % 49.55 - 7.029 oy
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
Mehmet Harmancı %49.44 - 10.402 oy
LAPTA - ALSANCAK - ÇAMLIBEL BELEDİYESİ
Fırat Ataser: %46.91 - 4.035 oy
ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ
Hamit Bakırcı: %46.05 - 2.290 oy
MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
Fatma Çimen Tuğlu: %45.14 - 1.472 oy
GÜZELYURT BELEDİYESİ
Mahmut Özçınar %44.29 - 4.425 oy
BEYARMUDU BELEDİYESİ
Bülent Bebek: %42.85 - 1.318 oy
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
Katip Demir: %42.32 - 1.958 oy
MESARYA BELEDİYESİ
Ahmet Latif: %41.65 - 2.505 oy
ÇATALKÖY - ESENTEPE BELEDİYESİ
Ceyhun Kırok: %36.16 - 1.590 oy
GİRNE BELEDİYESİ
Murat Şenkul % 34.30 - 3.231 oy