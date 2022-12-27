'Oy oranı' şampiyonları: Sadıkoğlu, Amcaoğlu, Kasım ve Karavezirler…

EN FAZLA OY ALANLAR Hasan Sadıkoğlu %65.42 - 3.642 oy Hüseyin Amcaoğlu: %62.23 - 6.575 oy Halil Kasım: %57.32 - 2.374 Ali Karavezirler: %56.16 - 4.178 oy

Ertuğrul SENOVA

25 Aralık Yerel Yönetim Seçimlerinde en fazla oyu İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu aldı. Sadıkoğlu, 3 bin 642 oy ile bölge oranlamasında %65.42’lik bir orana ulaştı ve 18 isimden oluşan başkanlar listesinde birinci sırada yer aldı.

Görevdeki başkanlar arasında ülkede en uzun soluklu belediye başkanlığını ise Mahmut Özçınar yapacak. Özçınar, 7’nci dönem belediye başkanlık görevini yerine getirecek.

Yeni dönemde seçilen 18 belediye başkanının yaş oranlarına bakıldığında ise en genç belediye başkanı 44, en yaşlı belediye başkanı ise 65 yaşında.

En fazla Sadıkoğlu, Amcaoğlu ve Kasım oy aldı

Ülke genelinde yerel seçimde en fazla oyu alan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu oldu. İskele’de 3 bin 642 oy alan Hasan Sadıkoğlu, %65.42 oy oranıyla en fazla oy potansiyeline sahip başkan oldu.

İkinci sırada ise Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yer aldı. Amcaoğlu, bölgedeki 6 bin 575 oyu olarak %62.23 oy oranıyla en fazla oy alan başkanlardan oldu.

Üçüncü sıraya ise Geçitkale - Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım yerleşti.

Daha önce Serdarlı Belediyesi Başkanlığı’nı yürüten Kasım, oyların 2 bin 374’ünü alarak %57.32 oranına ulaştı.

Yerel seçimin 'en az oy oranı' ile başkanlığı kazanan adayı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul oldu. Şenkul, Girne’deki oyların 3 bin 231’ini aldı, % 34.30 oy oranı ile seçim kazandı. Girne’deki rekabet oy oranlarının düşük seyretmesine neden oldu, % 34.30 oy kazanmaya yetti.

Mahmut Özçınar’ın 7’nci dönemi

Ülkede en uzun soluklu belediye başkanlığı unvanı yine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın oldu. 1998’den beri belediye başkanlık görevini yürüten Özçınar, 25 Aralık’taki yerel seçimle birlikte 7’nci dönem başkanlık yapmış olacak.

En genci 31, en yaşlısı 66 yaşında

Yeni dönemde seçilen 18 belediye başkanının yaş oranlarına bakıldığında ise en genç belediye başkanı 44, en yaşlı belediye başkanı ise 65 yaşında.

İlk kez belediye başkanı seçilen 1978 doğumlu. Murat Şenkul ve Fatma Çimen Tuğlu en genç belediye başkanları olarak hizmet verecekler. Belediye başkanlarının en yaşlı ismi ise 1957 doğumlu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oldu.

18 BELEDİYEDE BAŞKANLARIN OY ORANLARI

İSKELE BELEDİYESİ

Hasan Sadıkoğlu %65.42 - 3.642 oy

GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ

Hüseyin Amcaoğlu: %62.23 - 6.575 oy

GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ

Halil Kasım: %57.32 - 2.374

DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ

Ali Karavezirler: %56.16 - 4.178 oy

DİKMEN BELEDİYESİ

Yüksel Çelebi: 53.50 - 2.646 oy

TATLISU BELEDİYESİ

Ahmet Hayri Orçan: %53 - 441 oy

LEFKE BELEDİYESİ

Aziz Kaya %50.37 - 2.576 oy

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Süleyman Uluçay % 49.55 - 7.029 oy

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

Mehmet Harmancı %49.44 - 10.402 oy

LAPTA - ALSANCAK - ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

Fırat Ataser: %46.91 - 4.035 oy

ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ

Hamit Bakırcı: %46.05 - 2.290 oy

MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

Fatma Çimen Tuğlu: %45.14 - 1.472 oy

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Mahmut Özçınar %44.29 - 4.425 oy

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Bülent Bebek: %42.85 - 1.318 oy

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

Katip Demir: %42.32 - 1.958 oy

MESARYA BELEDİYESİ

Ahmet Latif: %41.65 - 2.505 oy

ÇATALKÖY - ESENTEPE BELEDİYESİ

Ceyhun Kırok: %36.16 - 1.590 oy

GİRNE BELEDİYESİ

Murat Şenkul % 34.30 - 3.231 oy