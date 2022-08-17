‘Oy çokluğuyla’ geçen tasarı ortada yok!

YENİDÜZEN-ÖZEL

Muhalefetin karşı duruşu ve belediyelerin eylemine rağmen, komite değişikliği ve hükümetin oy çokluğuyla geçen Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı hala ortada yok.

Tasarıya ilişkin metnin bugün veya yarın dağıtılmasının beklendiği, “Meclis tarafından düzenlenmekte” olduğu ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, “Yasa ya bugün ya da yarın dağıtılacak… Meclis tarafından düzenleniyor.” dedi.

Hatırlanacağı üzere belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının komitede oy çokluğuyla geçmesi, 28 olan belediye sayısının 18’e düşürülmesi, hükümetin oy çokluğuyla geçmiş, muhalefet ve ilgili sendikalar bu tasarının ülkede çok kısa zamanda kaos yaratacağını ifade ederek buna karşı çıkmıştı.

Tasarı, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yarısı oy çokluğuyla onaylanmıştı.

51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor…

Muhalefetin karşı duruşuna rağmen, komite değişikliği ve hükümetin oy çokluğuyla geçen Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın ardından, 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da gündeme geldi. Yasa tasarısı dün İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

70 maddelik yasa tasarısının Perşembe gününe kadar komitede 3 gün görüşüleceği, ilgili paydaşların da toplantılarda dinleneceği kaydedildi.

Besim: “10 yıldır raflarda bekleyen bir yasaydı ve bu nedenle reform niteliği artık taşımıyor”

Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın dün ellerine geçtiğini, madde madde görüşülmeye başlandığını anlattı.

Bazı belediye başkanlarının da toplantıya katıldığını kaydeden Besim, sendikalar ve bazı devlet kurumları ve milletvekillerinin de toplantıya katılım gösterdiği bilgisini paylaştı.

“10 yıldır raflarda bekleyen bir yasaydı ve bu nedenle reform niteliği artık taşımıyor.” diyen Besim, çağdaş bir yasa olması için çok fazla değişiklik, yenilenme ve düzenleme olması gerektiğinin altını çizdi.

Besim, “Birtakım artıları olacak ama arzu edilen reform değil. Komite bugün ve yarın da çalışılmaya devam edecek ve hafta başına yetişecek. Çok büyük bir sıkıntı çıkarmayacak diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Belediye sayıları azaltıldı, devlet katkı payları hala çalışılıyor”

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısıyla 28 olan belediye sayısının 18’e düşürülmesi konusunda çeşitli noktaların da hala çalışıldığını anlatan Besim, birleşmeden kaynaklı bazı belediyelerin devlet katkılarıyla ilgili ortaya çıkan sorunlarının Maliye tarafından ayrıca çalışıldığını kaydetti. Besim, “Bunların da düzenlenmesi ve halka yansımalarını da henüz görmedik göreceğiz” dedi.