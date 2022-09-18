Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Tuzla – Mutluyaka anayolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki Fikret Aydın ağır yaralandı
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.50’de, yönetimindeki TPB 868 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyreden 55 yaşındaki Mustafa Yalçıcı, yol içerisinde yaya olarak bulunan Yeniboğaziçi’nde sakin Fikret Aydın’a çarptı.
Kazada ağır yaralanan yaya Fikret Aydın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
TPB 868 plakalı araç sürücüsü Mustafa Yalçıcı tutuklandı.
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Etiketler : kaza, trafik kazası, Mustafa Yalçıcı