Oto tamirciler, emeklerini Euro’ya endeksledi

Kıbrıs Türk Oto Tamirciler Birliği, emeklerini artık Euro üzerinden satma kararı aldı, Euro’ya endeksli fiyat listesi hazırlayarak kamuoyuna duyurdu. Öte yandan bazı farklı meslek örgütlerinin de emeklerini Euro üzerinden satma kararı aldıkları öğrenildi.

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na bağlı Kıbrıs Türk Oto Tamirciler Birliği, Türk Lirası ile birlikte her geçen gün eriyen alım gücünü stabil tutabilmek adına emeklerini Euro üzerinden satma kararı aldı, Euro’ya endeksli fiyat listesi hazırlayarak kamuoyuna duyurdu.

Birliğin bu kararı, kamuoyunda hem destek buldu, hem de tepki gördü.

YENİDÜZEN’e konuşan ekonomik örgütlerden bazıları bu kararı desteklerken, bazıları ise “sürdürülebilir olmadığını” savundu.

Öte yandan, bazı farklı meslek örgütlerinin de emeklerini Euro üzerinden satma kararı aldıkları öğrenildi.

Karara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği Başkanı Erkut Kıranaoğlu, “Gelirlerimiz, emeğimiz gün be gün eriyordu, artık buna dur dedik” dedi, “Halkın bunu sindirmesi biraz zaman alacak ama olması gereken bu” ifadelerini kullandı.

Kıranaoğlu, “Elektrik Kurumu bile birçok ödemede döviz talep ediyor. Esnafın bunu yapması çok absürt değil” şeklinde konuştu.

Birliğin bağlı olduğu KTEZO ise bu karara destek belirtti, farklı iş kollarının da emeklerini Euro’ya endeksli şekilde satma hazırlığında olduğunu bildirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, “Eğer hükümet adım atmazsa, meslek örgütleri adım atar” dedi, oto tamircilerin dışında; berberlerin, kuaförlerin ve tesisatçılarını da emeklerini Euro üzerinden satmaya hazırlandığını belirtti.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, Oto Tamirciler Birliği’nin söz konusu kararını duyduğunu, kendi üyelerinden bu konuda şikayet aldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kamacıoğlu, “Eğer hammadde döviz üzerinden getiriliyorsa ve o hammadde üzerinden iş yapılıyorsa evet, yüzde 10-15’lik emek payı da döviz üzerinden hesaplanabilir. Ama saf emeğin döviz bazlı olmasını hiç değerlendirmedik” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise Oto Tamirciler Birliği’nin kararını duyduğunu belirtti, bu kararı “sürdürülemez” olarak yorumladı.

Çağıner, “Münferit olarak bu sektör döviz üzerinden yapabilir ama benim sektörümde bunun olması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği Başkanı Erkut Kıranaoğlu:

“Gelirlerimiz, emeğimiz gün be gün eriyordu, artık buna dur dedik”

Üyelerden alınan onay ile bu uygulamaya gittiklerini anlatan Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği Başkanı Erkut Kıranaoğlu, maddi kayıplarının önüne geçmek, esnafın emeğini korumak için bunu yaptıklarını ifade etti.

İşleyişlerinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Kıranaoğlu, “Zaten birçok sektör döviz üzerinden çalışıyordu, otomotiv, inşaat, yedek parça, her şey... Sadece işçilikte TL konuşuluyordu. Bu çok normal bir durum. Halkın bunu sindirmesi biraz zaman alacak ama olması gereken bu” dedi.

Her yıl belirlenen işçilik ücretlerinin, fiyat listesinin dövizle günden güne eridğini anlatan Kıranaoğlu, “Fiyat güncellemelerine yetişemiyorduk. Büyük kaybımız oluyordu. Verdiğimiz fiyatlar listede döviz karşısında komik kalıyordu. İstikrarsızlık vardı.” ifadelerini kullandı.

Kendi birlikleri yanında birçok birliğin bu girişimde bulunacağını dile getiren Kıranaoğlu, “Elektrik Kurumu bile birçok ödemede döviz talep ediyor. Esnafın bunu yapması çok absürt değil. Gelirlerimiz, emeğimiz gün be gün eriyordu, artık buna dur dedik.” şeklinde konuştu.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç:

“Eğer Hükümet bu konuda adım atmazsa, meslek örgütleri yapar”

Kararı alan Oto Tamirciler Birliği’nin bağlı olduğu Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, emeğin Euro üzerinden satılması talebinin Oto Tamirciler Birliği’nden geldiğini, kendilerinin de kabul ettiğini belirtti.

Bu talebi haklı bulduklarını belirten Ardıç, “Bir müşteri aracını yaptırır, ödemesini 15 gün sonra gerçekleştireceğini söyler, 15 günde TL büyük oranda erir, esnaf para kaybeder. Bu karar, bu anlattığımın etkisidir” dedi.

Diğer meslek örgütlerine de çağrıda bulunan Ardıç, “Muhasebe birimi olarak stabil para birimine geçilmeli. Eğer Hükümet bu konuda adım atmazsa, meslek örgütleri yapar” ifadelerini kullandı.

Ardıç, oto tamircilerin dışında; berberlerin, kuaförlerin ve tesisatçılarını da emeklerini Euro üzerinden satmaya hazırlandığını belirten Ardıç, söz konusu iş kollarının birliklerinin bu konuda KTEZO’yu bilgilendirdiğini belirtti.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu:

“Hammadde döviz üzerinden geliyorsa, işçilik de döviz üzerinden satılabilir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Oto Tamirciler Birliği’nin söz konusu kararını duyduğunu, kendi üyelerinden bu konuda şikayet aldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kamacıoğlu, “Bizde Euro’ya endeksli tek şey, hammaddedir. Hammadde döviz üzerinden alınıyorsa, döviz üzerinden satılabilir. Ama işçilik üzerine böyle bir şey konuşmadık” dedi.

“Eğer hammadde döviz üzerinden getiriliyorsa ve o hammadde üzerinden iş yapılıyorsa evet, yüzde 10-15’lik emek payı da döviz üzerinden hesaplanabilir. Ama saf emeğin döviz bazlı olmasını hiç değerlendirmedik” şeklinde konuştu.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, bu girişimi doğru bulmadığını belirterek, “Kendi adıma söylemem gerekirse, herkesin kazandığı para TL üzerinden olduğu sürece bu iş yürümez” yorumunu yaptı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Benim sektörümde bunun olması mümkün değildir”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise Oto Tamirciler Birliği’nin kararını duyduğunu belirtti, bu kararı “sürdürülemez” olarak yorumladı.

Kendilerinin de döviz bazlı ödeme almadığını söyleyen Çağıner, “Bunu yapabilmek için her şeyin fiyatlarının Euro ile değişmesi gerekir. Benim fiyatlarımı Euro üzerinden vermem gerekir. Böyle bir sürece geçiş olmaz. Sürdürülebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Çağıner, “Münferit olarak bu sektör döviz üzerinden yapabilir ama benim sektörümde bunun olması mümkün değildir” şeklinde konuştu.