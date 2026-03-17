"Othello 2. Etap Çevre Düzenleme Projesi" başlıyor

Gazimağusa Belediyesi (GMB), “Othello 2. Etap Çevre Düzenleme Projesi” için çalışmaların Nisan ayında başlamasının hedeflendiğini bildirdi.

GMB’den verilen bilgiye göre, projenin, Mağusa Suriçi’nde Yeni Kapı tarafında, Canbulat Stadyumu devamından Othello Kalesi’ne kadar uzanan hattı kapsadığı, kentin tarihi dokusunu koruyarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan düzenlemenin, bölgeyi hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için daha işlevsel ve cazip hale getireceği ifade edildi.

GMB İhale Birimi personeli tarafından ihale süreci tamamlanan projenin yapımını Taşalp İnşaat Şti. Ltd. üstlendi.

Projeye ilişkin mukavele, GMB Başkanı Süleyman Uluçay ile şirket direktörü Ahmet Uçanok tarafından imzalandı. İmza töreninde İhale Komisyon Başkanı Özkan Oza ile İhale Komisyonu üyesi Özgür Dedeoğlu da şahit olarak hazır bulundu.

GMB Proje Birimi tarafından tasarlanan çalışma kapsamında, bölgede açık dinlence alanları düzenlenecek, yaya öncelikli yürüyüş yolları oluşturulacak ve kaldırım düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, bölgenin tarihi dokusunu koruyacak şekilde planlanırken, projeye Kültürel Miras Teknik Komitesi de katkı sağlayacak.

Üçer aylık sürelerle iki etap halinde uygulanacak olan projenin toplamda 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilecek proje, Şampiyon Melekler’in aziz hatırasına ithaf edilerek, yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal anlam da taşıyacak.

Açıklamaya göre, Othello 2. etap ile birlikte Suriçi, geçmiş ile geleceği buluşturan, yaşayan ve nefes alan bir kent mekânına dönüşecek.