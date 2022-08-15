Oteller atıl kaldı, kıyıları kapandı

Ertuğrul SENOVA

Girne’deki Jasmine Court ile Port Cratos isimli oteller, ekonomik ve hukuki sorunlar nedeniyle atıl kaldı, kıyıları kapandı.

Yüzlerce dönümlük, denize sıfır noktalara inşa edilen otellerin kapalı olması nedeniyle, kıyılarına giriş de yasak. Otel yetkilileri, yerleşke içerisine girilmesine bile izin vermiyor.

Her iki otelin de bir yanında askeri birlik, bir yanında ise özel mülklerin bulunması ve otel yerleşkelerinin çevresini tellerin çevrelemesi nedeniyle kıyılara ulaşmak neredeyse imkânsız.

Port Cratos davalık…

İşletme sahibi iki kardeş arasındaki anlaşmazlık sonucu davalık olan Port Cratos, şu an müşteri kabul etmiyor.

“Çatışma çıkma ihtimali” nedeniyle günlerce polisin kapısında nöbet tuttuğu Port Cratos otel, giriş kapısından kıyıya kadar özel güvenliklerce korunuyor.

Otelin girişinde gün boyu güvenlikler oturuyor.

Otelin sağ tarafındaki arsalarda, “Özel mülk, girilmez” yazılı tabelalar; biraz daha ilerisinde ise askeri birlik yer alıyor. Sol tarafında ise dikenli teller ve “kamera ile gözetlendiği” uyarısının bulunduğu levhalar mevcut.

Bazı balıkçılar, yetkililerden izin alarak kıyıya ulaşabildiklerini ifade ediyor.

Jasmine Court, ekonomik sıkıntı içerisinde…

Jasmine Court isimli otel ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle casino ve restoranını kapatmış durumda. Yetkililer, otel odalarının kiralanmaya devam ettiğini söylese de, müşteri giriş çıkışının olmadığı rahatça gözlemleniyor.

İşletmenin çevresi, teller ve demir kapılarla çevrili.

YENİDÜZEN ekibinin kıyıya girişine ise otel çalışanları izin verilmedi.