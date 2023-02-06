“Otelden kendi imkânlarıyla çıkan öğrenciler olduğu bilgisi var”
KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel YENİDÜZEN'e konuştu, Adıyaman’da yıkıldığı konuşulan otelden kendi imkanlarıyla çıkan Kıbrıslı Türk öğrencilerin olduğuna yönelik bilgi aldığını söyledi.
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KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, haber alınamayan Gazimağusa TMK öğrencileriyle ilgili bilgi alabilmek için Adıyaman’a doğru yolda olduğunu belirtti.
YENİDÜZEN’e konuşan Demirel, Adıyaman’da yıkıldığı konuşulan otelden kendi imkanlarıyla çıkan Kıbrıslı Türk öğrencilerin olduğuna yönelik bilgi aldığını, en doğru bilgiyi bölgeye ulaştığında verebileceğini kaydetti.
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