Otel odasında hırsızlık yaptı, tutuklandı

Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde kalan H.A isimli şahsın odasında misafir olarak bulunan zanlı M.D.C, söz konusu şahsın kıymetli eşyalarını çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen, 3 Mart saat 22:10-23:20 saatleri arasında Çatalköy’de faaliyet gösteren bir Otelde misafir olarak bulunan zanlı M.D.C’nin, aynı odada sakin H.A'ya ait 11.000 TL değerindeki I-phone 11 max, 1,200 Euro nakit para ve 22 bin dolar değerindeki kol saatini çaldığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının kaldığı evde arama yapıldığını ancak meseleyle bağlantılı emare tespit edilmediğini belirtti. Polis meselenin yeni olduğunu, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.