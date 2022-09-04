Otel odasında hırsızlık

Bafra’da meydana gelen hırsızlık olayında bir otel odasından nakit para, gümüş yüzükler ve kol saatleri çalındı. Polis, olayla ilgili zanlı olarak görülen 21 yaşındaki Ö.K’nin tutuklandığını kaydetti.

Yapılan açıklamanın detayları şöyle:

“Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, dün saat 02:00 sıralarında bir şahsın kalmakta olduğu odanın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 400 Amerikan Doları, 500 Euro, 400 Gürcistan Larisi nakit para ile 6 adet gümüş erkek yüzüğü ve 3 adet erkek kol saati çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ö.K. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

56 kişiye yasal işlem

Öte yandan, Girne bölgesinde faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 56 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.