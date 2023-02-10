Osman Çetintaş'ı kaybettik

Adıyaman’da İsias Otel enkazından dün gece çıkarılan cansız bedenlerden birinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, Öğretim görevlisi Osman Çetintaş’a ait olduğu belirlendi.

Bu bilgi, Çetintaş’ın ailesi ve enkaz alanındaki yetkililer tarafından teyit edildi.