Osman Alkaş, “Yabani” dizisindeki karakteriyle evlerimize konuk olacak

Murat OBENLER

Ülkemizin başarılı sanatçılarından Osman Alkaş, yer aldığı çok izlenen ve prestijli projelerle Türkiye’de hem sinema hem de dizi sektöründe aranan karakter oyuncularından birisi olmayı başardı. Ülkemizin sinema ve dizi sektöründeki gururlarından olan Osman Alkaş bir yandan Ekim ayında yapılacak Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un yaptığı “Hayat” filmiyle Ulusal Yarışma’da yarışırken bir yandan da Fox Tv’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Yabani’de Eşref Ali karakteriyle evlerimize konuk olacak. Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Yabani disizi 12 Eylül Salı gününden itibaren her salı saat 20.00’de Fox Tv’de yayınlanacak.

İddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ dizisinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al ve Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.