Oruç Reis bölgeden ayrıldı

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı açıklamada Yunanistan ve Avrupa Birliği ile arasında gerilime yol açan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de görev yaptığı yerden Antalya Limanı'na döndüğünü duyurdu:

"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü."

Türkiye, 21 Kasım'da yaptığı son NAVTEX duyurusunda Oruç Reis'in Rodos Adası yakınlarında yaptığı sismik araştırma görevine 29 Kasım'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Ekim ayından bu yana düzenli olarak yayımlanan NAVTEX'lerle görev süresi uzatılan Oruç Reis gemisinin varlığı sebebiyle, Avrupa Birliği'nden 10 Aralık'ta yapılacak zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırımların gündeme gelebileceği açıklaması yapılmıştı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaz aylarından bu yana devam eden Doğu Akdeniz gerilimi, Eylül ortasında Oruç Reis gemisinin bakım çalışmaları için çekilmesi ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin kabul edilmesinden sonra dinmişti.

Ancak Ankara, 12 Ekim'de Oruç Reis'i bölgeye geri yollamış; Yunanistan da gemi çekilene dek görüşme olmayacağını açıklamıştı.