"Örtülü ödenek %85 artırıldı"

Serap ŞAHİN

Anayasa gereği en geç 31 Ekim tarihine kadar bütçenin Meclis’e sevk edilmesi gerekiyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Başkanı’nı seçebilirse, bütçeler komitede gündeme gelecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın’ın gündeme getirdiği 2024 yılı bütçesinde öngörülen ancak Maliye Bakanlığı’nın Meclis’e beyan ettiği rakamlar arasında uçurum farkı olduğu gözlemlendi.

Cumhurbaşkanlığı Örtülü Ödeneğine de işaret eden Barçın, 2025 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin yüzde 85 artırılması için kolların sıvandığını belirtti, "Olması gereken 2025 yılının 2024 yılına göre bütçede gelir artışı öngörüsü yüzde 66, gelirin üstünde bir artışı gider olarak örtülüye öngörmek ekstra bir artıştır, Kamu Maliyesi ’ne bir külfettir" dedi. Barçın, söz konusu durumu “tarihi bir bütçe açığının göstergesi” olarak nitelendirdi.

Öte yandan 2024 bütçesinde Türkiye’den Kamu Maliyesi’ne gelmesi öngörülen kaynağın 5 milyar TL iken, 9 ayın sonunda gerçekleşen rakamın bunun yüzde 1,25’i 62 milyon TL geldiğini belirten Barçın, “Buna karşılık 2025 yılı bütçesinde aktarılması öngörülen kaynak enflasyon dışında yüzde 20 azaltılarak 4 milyar TL öngörüldü. Bu da Türkiye’den Kamu Maliyesine bir kaynak akışının 2025 yılında olmayacağını işaret etti.” ifadelerine yer verdi.

“Sağlığa ve eğitime bütçe yok ama izaz ikrama çok”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2024 yılı bütçesi Meclis’ten geçtiğinde Ulaştırma Bakanlığı Temsil giderlerinin 187 bin TL öngörüldüğünü ancak Maliye Bakanlığı’nın 2025 bütçe yasa tasarısında bu rakamın 436 bin TL olacağının beyan edildiğini vurguladı.

Barçın’ın açıklamasına göre aynı bütçede 2024 Başbakanlık Temsil Giderlerine 668 bin TL öngörüldü,

3 Milyon 368 bin TL beyan edildi ve izaz ikram giderlerine de 1,5 milyon TL öngörüldü ancak 5 milyon 200 bin TL beyan edildi.

Başbakan Yardımcılığı izaz ikram giderlerine 4 milyon TL öngörüldü, 17 Milyon TL beyan edildi.

Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı Temsil Giderlerine 187 bin TL öngörüp 495 Bin TL beyan edilirken, izaz ikram giderlerine de 300 Bin TL öngörüp, 637 bin TL beyan edildi.

“UBP, DP ve YDP Hükümeti gereksiz kamu harcamalarını kısacak çaba ortaya koymuyor”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçe disiplini konusunda hükümetin hiçbir çaba göstermediğini belirterek, "Bütçe disiplini nâmına gram bir çaba yok. UBP, DP ve YDP Hükümeti gereksiz kamu harcamalarını kısacak ve gelirleri de artıracak hiçbir çaba ortaya koymuyor” dedi.

Barçın, sağlık, eğitim ve altyapı hizmetlerine kaynak ayrılmadığına işaret ederek "Sonra da iş hastanelerimize, okullarımıza, yollarımıza gelince de ‘kaynak yok’ diyorlar. Bu ülkede kaynak vardır; sorun kaynağın adil dağıtılmaması sorunudur" ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanının Örtülü Ödeneğinin artışı Kamu Maliyesi’ne külfettir”

Barçın, 2025 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin yüzde 85 artırılması için kolların sıvandığını belirtti, "Olması gereken 2025 yılının 2024 yılına göre bütçede gelir artışı öngörüsü yüzde 66, gelirin üstünde bir artışı gider olarak örtülüye öngörmek ekstra bir artıştır, Kamu Maliyesi ’ne bir külfettir" dedi. Barçın, bu durumu tarihi bir bütçe açığının göstergesi olarak nitelendirdi.

2024 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin yüzde 33 artırıldığını hatırlatan Barçın, 2025 bütçesinde gelirlerde yüzde 66,38 artış öngörülürken, Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin yüzde 85 artırılmasının büyük bir çelişki olduğunu kaydetti.

Barçın, "Gelirlerde ciddi bir sıkıntı yaşayan ve tarihi bir bütçe açığı ile hazırlanan Bütçe Yasa Tasarısı’nda gelirlerin artış oranından ve enflasyon oranından çok daha fazla bir şekilde Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin artırılması ve buna karşın da UBP, DP ve YDP tarafından çalışanların hayat pahalılığı ödeneğine göz dikilmesi asla kabul edilmez" ifadelerini kullandı.

Barçın, yapılan bu düzenlemenin 2025 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olduğunu ifade etti.

2024 bütçesinde Türkiye’den beklenen kaynak yüzde 1,25’te kaldı

Barçın, 2024 bütçesinde Türkiye’den Kamu Maliyesi’ne gelmesi öngörülen kaynağın 5 milyar TL iken, 9 ayın sonunda gerçekleşen rakamın bunun yüzde 1,25’i 62 milyon TL geldiğini belirtti, buna karşılık 2025 yılı bütçesinde aktarılması öngörülen kaynak enflasyon dışında yüzde 20 azaltılarak 4 milyar TL öngörüldüğünü kaydetti. Barçın, “Bu da Türkiye’den Kamu Maliyesine bir kaynak akışının 2025 yılında olmayacağını işaret etti.” ifadelerini kullandı.