Ortaköy'de korkutan kaza!

Lefkoşa'da bu sabah erken saatlerde süratli bir şekilde araç kullanan DT 202 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 03.30 sıralarında, Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde DT 202 plakalı araç ile doğu istikametine doğru "süratli ve dikkatsizce" seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.