Ortaköy 11. Sokak iki gün trafiğe kapalı olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Ortaköy 11. Sokak’ın asfaltlama çalışması nedeniyle yarın ve Cumartesi günü araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 30 Eylül Cuma ve 1 Ekim Cumartesi günleri Ortaköy 11. Sokak’ta asfaltlama çalışmalarının devam edeceği kaydedilerek, sürücülerin çalışmalar boyunca trafik yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.