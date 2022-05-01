Orta refüje çarparak takla attı: 4 yaralı
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda bugün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda bugün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda saat 19.20 sıralarında 25 yaşındaki Gais Rahmatzade ZNY 485 plakalı aracı ile Serhatköy yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje düştükten sonra beton bariyere çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Gais Rahmatzade, 27 yaşındaki Mazumel Rahami ve 26 yaşındaki Mahdi Alijani ambulansla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası