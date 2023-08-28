Örnekler alındı, 8 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de, “Cinsel Tecavüz” ve “Ciddi darp suçlarından tutuklanan 29 yaşındaki Nijerya uyruklu O.A.A. yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, O.A.A. isimli zanlının Perşembe günü öğlen saatlerde Girne’deki bir apartman dairesi içerisinde kız arkadaşını darp edip, tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, yastık kılıfı, yatak örtüsü ve çarşafın emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, 19 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi.

Polis memuru, hem zanlıdan hem de 19 yaşındaki kızdan svap örnekleri alındığını ve bu kanıtların incelemesinin yapılacağını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.