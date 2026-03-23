“Ormanlar devredilemez, tahsis edilemez”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, orman arazisinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne tahsis edilmesine yönelik girişime tepki gösterdi. Maviş, söz konusu düzenlemenin toplum vicdanında kabul görmediğini belirtti.

Yapılan açıklamada, nüfus ve yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük bağımsız devletleri olan Vatikan, Monako, Tuvalu ve Nauru’dan daha büyük bir alanın orman arazisi olarak tahsis edilmek istenmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 3 bin 500 dönümlük alanın 174 bin fidana ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Maviş, buranın yalnızca bir arazi değil; doğal yaşam alanı, ekosistem ve yaban hayatı barınağı olduğunu ifade etti. Ayrıca bu alanın, öğrenciler, öğretmenler ve toplumun ortak emeğiyle oluşturulduğunu belirtti.

Maviş, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazır bir orman arazisi yerine, doğaya zarar vermeden uygun bir alanda yeni bir yaşam alanı oluşturması gerektiğini kaydetti.

KTÖS olarak orman arazisinin devrine yönelik yasa değişikliğini reddettiklerini belirten Maviş, “Ormanlar halkın ortak varlığıdır; devredilemez, pazarlanamaz, tahsis edilemez” ifadelerini kullandı. Bu girişimin yalnızca doğaya değil, hukukun üstünlüğüne de müdahale olduğunu savunan Maviş, düzenlemenin geri çekilmesini talep etti.

Açıklamasının sonunda topluma çağrıda bulunan Maviş, herkesin doğasına ve ortak değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.