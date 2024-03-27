Orman Mühendisleri Odası'nda başkan yeniden Ahmet İyigün

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası Başkanı yeniden Ahmet İyigün oldu.

Orman Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı görevini Nurettin Alaçam’ın yaptığı Genel Kurul’da Divan Sekreterliği görevlerini Çınla Karaali ve İrfan Tansel Demir üstlendi.

Genel Kurul’da Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okunarak aklandı. Sonrasında yapılan oylamada Ahmet İyigün yeniden Orman Mühendisleri Odası Başkanı seçildi.

Oda Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiği Genel Kurul’da Denetleme Kurulu üyeleri Musa Erkanat ve Asım Yırık oldu.

Genel Kurul’un ardından yapılan ilk Oda Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımları gerçekleştirildi.

Buna göre; Oda Yazmanı Zorlu Yıkıcı, Oda Saymanı Mehmet Kutlar, Oda Yönetim Kurulu Faal Üyeleri Çınla Karaali ve Can Conkbayır olarak belirlend