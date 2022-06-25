ORMAN DAİRESİ’NDEN ACİL ÇAĞRI
Orman Dairesi'den acil çağrı yapılarak yangın bölgesindeki ekiplerin desteğe ihtiyacı olduğu belirtildi.
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Orman Dairesi'den acil çağrı yapılarak yangın bölgesindeki ekiplerin desteğe ihtiyacı olduğu belirtildi.
Orman Dairesi'nin çağrısı şöyle:
“Ağıllar, Tatlısu, Ardahan, Mersinlik ve civarı köylerden özellikle sırt pompası dediğimiz ilaçlama pompası olan, çapası küreği olan vatandaşlara/işgücüne ihtiyaç vardır. Yangının tüm sınır cephesi sürekli kontrol edilmeli ve tütmeler varsa söndürülmelidir. Müdahale olmazsa bu tütmeler canlanıp sınırındaki yanmamış alana sirayet edecektir.”
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Etiketler : yangin, orman dairesi