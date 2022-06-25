ORMAN DAİRESİ’NDEN ACİL ÇAĞRI

Orman Dairesi'den acil çağrı yapılarak yangın bölgesindeki ekiplerin desteğe ihtiyacı olduğu belirtildi.

Orman Dairesi'nin çağrısı şöyle:

“Ağıllar, Tatlısu, Ardahan, Mersinlik ve civarı köylerden özellikle sırt pompası dediğimiz ilaçlama pompası olan, çapası küreği olan vatandaşlara/işgücüne ihtiyaç vardır. Yangının tüm sınır cephesi sürekli kontrol edilmeli ve tütmeler varsa söndürülmelidir. Müdahale olmazsa bu tütmeler canlanıp sınırındaki yanmamış alana sirayet edecektir.”