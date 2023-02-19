Örgütlü sendikalar yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

Hükümetin maaş kesintisi ile toplanacak parayı amacına uygun kullanacağına ve samimiyetine güvenmediğini belirten örgütlü 14 sendika, yarın kararname iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor...

“Bu karar tarihe fırsatçılık örneği olarak geçecektir” denilen açıklamada, yapılan uygulamanın Anayasaya aykırı yöntemlerle ve hakkaniyetsizce olduğu, buna karşı özel sektör çalışanları ve esnaf için, emekliler için, dar gelirliler için, maaş ve ücretli çalışanlar için adaletin yargı huzurunda aranacağı ifade edildi.

Aralarında; DEV-İŞ, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, GÜÇ-SEN,

KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN ve ÇAĞ-SEN’in olduğu 14 sendika adına yapılan ortak basın açıklaması şöyle:

“Hükümetin toplanacak parayı amacına uygun olarak kullanacağına ve samimiyetine güvenmiyoruz.

Yasa Gücünde Kararnamenin iptali için 20 Şubat Pazartesi günü saat 09:30’da Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketine birlikte üzüldük. Evlatlarımıza,

arkadaşlarımıza birlikte gözyaşı döktük. Türkiye halklarının acısını yüreğimizde

hissettik. Depremden sonra Kıbrıslı Türkler devletten çağrı beklemeden gönüllü bir

şekilde yardıma koşmuş, yardım kampanyalarına destek vermiş, büyük bir dayanışma

örneği göstermiştir.

Depremzedelerle dayanışma, okulların ve hastanelerin güçlendirilmesi,

adamızın kuzeyine gelen depremzedelerin mağduriyetlerinin hafifletilmesi, onlara

yardım elinin uzatılması ve kaybettiğimiz evlatlarımızın anılarının yaşatılması

konusunda hepimiz sorumluluk hissetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzu kendi

irademizle, kendi gönlümüzle şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir projeleri

destekleyerek göstereceğiz.

Hükümetin toplumumuza duyarsız muamelesi yaparak, Anayasa’ya aykırı

yöntemlerle kazanç ve maaş üzerinden zorunlu ‘bağış’ toplamak istemesi adil ve

hukuki değildir. Bağış ve dayanışmada gönüllülük esastır. Hükümetin almış

olduğu karar, gönüllü bağış yapan insanlarımıza hakarettir. Bu karar tarihe

fırsatçılık örneği olarak geçecektir.

Anayasaya aykırı yöntemlerle ve hakkaniyetsizce para toplanmasına karşı özel

sektör çalışanları ve esnaf için, emekliler için, dar gelirliler için, maaş ve ücretli

çalışanlar için adaleti yargı huzurunda arayacağımızı, Yasa Gücünde

Kararnamenin iptali için 20 Şubat Pazartesi günü saat 09:30’da Anayasa

Mahkemesi’ne başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Toplumumuz adına hükümet yetkililerine bir kez daha vurgulamak

isteriz: “Ne şekilde, ne sürede ve nereye yardım yapacağımız konusunda karar

verecek vicdanımız ve irademiz vardır!”

Vatandaşının iradesine, gönlüne, yardımseverliğine güvenmeyen, şeffaflık,

partizanlık, israf konusunda kusurlu olan bu hükümetin, toplanacak parayı amacına uygun olarak kullanacağına ve samimiyetine güvenmiyoruz.

Saygılarımızla.

DEV-İŞ, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, GÜÇ-SEN,

KOOP-SEN, VERGİ-SEN , TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN”