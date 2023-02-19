Örgütlü sendikalar yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor
Çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendika yarın, maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.
Hükümetin maaş kesintisi ile toplanacak parayı amacına uygun kullanacağına ve samimiyetine güvenmediğini belirten örgütlü 14 sendika, yarın kararname iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor...
“Bu karar tarihe fırsatçılık örneği olarak geçecektir” denilen açıklamada, yapılan uygulamanın Anayasaya aykırı yöntemlerle ve hakkaniyetsizce olduğu, buna karşı özel sektör çalışanları ve esnaf için, emekliler için, dar gelirliler için, maaş ve ücretli çalışanlar için adaletin yargı huzurunda aranacağı ifade edildi.
Aralarında; DEV-İŞ, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, GÜÇ-SEN,
KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN ve ÇAĞ-SEN’in olduğu 14 sendika adına yapılan ortak basın açıklaması şöyle:
“Hükümetin toplanacak parayı amacına uygun olarak kullanacağına ve samimiyetine güvenmiyoruz.
Yasa Gücünde Kararnamenin iptali için 20 Şubat Pazartesi günü saat 09:30’da Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız.
Türkiye’de yaşanan deprem felaketine birlikte üzüldük. Evlatlarımıza,
arkadaşlarımıza birlikte gözyaşı döktük. Türkiye halklarının acısını yüreğimizde
hissettik. Depremden sonra Kıbrıslı Türkler devletten çağrı beklemeden gönüllü bir
şekilde yardıma koşmuş, yardım kampanyalarına destek vermiş, büyük bir dayanışma
örneği göstermiştir.
Depremzedelerle dayanışma, okulların ve hastanelerin güçlendirilmesi,
adamızın kuzeyine gelen depremzedelerin mağduriyetlerinin hafifletilmesi, onlara
yardım elinin uzatılması ve kaybettiğimiz evlatlarımızın anılarının yaşatılması
konusunda hepimiz sorumluluk hissetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzu kendi
irademizle, kendi gönlümüzle şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir projeleri
destekleyerek göstereceğiz.
Hükümetin toplumumuza duyarsız muamelesi yaparak, Anayasa’ya aykırı
yöntemlerle kazanç ve maaş üzerinden zorunlu ‘bağış’ toplamak istemesi adil ve
hukuki değildir. Bağış ve dayanışmada gönüllülük esastır. Hükümetin almış
olduğu karar, gönüllü bağış yapan insanlarımıza hakarettir. Bu karar tarihe
fırsatçılık örneği olarak geçecektir.
Anayasaya aykırı yöntemlerle ve hakkaniyetsizce para toplanmasına karşı özel
sektör çalışanları ve esnaf için, emekliler için, dar gelirliler için, maaş ve ücretli
çalışanlar için adaleti yargı huzurunda arayacağımızı, Yasa Gücünde
Kararnamenin iptali için 20 Şubat Pazartesi günü saat 09:30’da Anayasa
Mahkemesi’ne başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşırız.
Toplumumuz adına hükümet yetkililerine bir kez daha vurgulamak
isteriz: “Ne şekilde, ne sürede ve nereye yardım yapacağımız konusunda karar
verecek vicdanımız ve irademiz vardır!”
Vatandaşının iradesine, gönlüne, yardımseverliğine güvenmeyen, şeffaflık,
partizanlık, israf konusunda kusurlu olan bu hükümetin, toplanacak parayı amacına uygun olarak kullanacağına ve samimiyetine güvenmiyoruz.
Saygılarımızla.
DEV-İŞ, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, GÜÇ-SEN,
KOOP-SEN, VERGİ-SEN , TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN”