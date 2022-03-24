Örgütlü mücadele vurgulandı
Basın-Sen, “Türkiye ve Kıbrıs’ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri” konulu panel düzenledi.
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) “Türkiye ve Kıbrıs’ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri” konulu panel düzenledi.
Basın-Sen’den yayımlanan açıklamaya göre panelde, Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş) Yönetim Kurulu Üyesi sendika.org yazarı Ali Ergin Demirhan konuşma yaptı.
Türkiye’de sendikal mücadelede gelinen aşamayı anlatan Basın-İş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergin Demirhan, Türkiye basınının iki sendika altında örgütlendiğini ve çalışma hayatının iyileştirilmesi adına ciddi bir mücadele verildiğini vurguladı.
Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan da panelin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın kuzeyinde basın sektöründe örgütlü mücadelenin önemini vurguladı.
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