"Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yaptığı toplantıda, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşmeye başladı.

Saat 10.00’da toplanan Komite, tasarıyla ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra Sanayi Odası, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde sanayi alanında, mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin, imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını azaltmak ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi bölgelerinden parsel ve tesis kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların hak ve sorumluluklarını, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları, Yasaya ilişkin yaptırımları ve yetkili kurumların görevlerini kapsayan ayrıca yürürlükte olan Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının yıllar içerisindeki uygulamalarına bakılarak eksik olan ve aksayan yönlerini ortadan kaldırmaya yönelik ve onun yerine geçecek olan 'Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı' hazırlanmıştır.”