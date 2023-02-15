“Orantısız, adaletsiz kesintisi doğru bulmuyoruz, kesintilerin doğru adrese gideceğinden şüpheliyiz”

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, HÜR-İŞ Federasyonu, GÜÇSEN, TÜRKSEN ve bağlı olduğu sendikalar, DAÜ-SEN, MALİYE-SEN, DEV-İŞ ortak açıklama yaptı, yasa gücünde kararname ile orantısız ve adaletsiz kesinti yapılmasını doğru bulmadıklarını açıkladı.

Sendikalar ayrıca yapılacak kesintilerin doğru adrese gideceği konusunda şüpheleri bulunduğunu da belirtti.

Sendikaların ortak açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyetin de yaşanan deprem sonrasında büyük felaket yaşanmış olup gerek T.C. vatandaşı, gerekse K.K.T.C. vatandaşı olup vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Sendikaların yapmış olduğu toplantıda depremin yaratmış olduğu yıkım ve zararları telafi etme adına sendikalarımız üzerine düşen mükellefiyetlerini (maddi-manevi) yerine getirmek için gerekli adımları atmış olup bundan sonra ki süreçte de atmaya devam edecektir.

Yapılacak yardımlarda her kesimden birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olunması büyük önem arz etmektedir.

Sendikalarımızın ve Kıbrıs Türk halkı depremzedelere imkân çerçevesin de ve gönüllülük yasasına dayalı olarak katkı koymuştur. Bundan sonra da ayni şekilde katkı koymaya devam edecektir. Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkı hazır olduğunu göstermiştir.

Unutmamalıdır ki katkı ve dayanışma kişisel irade ile yapılan bir eylemdir. O yüzden yasa gücünde kararın çıkarılmasını ve tüm kesintilerin orantısız ve adaletsiz kesinti yapılmasını doğru bulmuyoruz. Böylesine önemli bir konunun K.K.T.C. meclisinde yasa ile düzenlenmesi doğru olacaktır. Daha önce ki tecrübelerimiz doğrultusunda yapılacak olan kesintilerin doğru adresi gideceği konusunda şüphelerimiz bulunmaktadır”.

Sendikalar Adına

METİN ATAN

KAMUSEN GENEL BAŞKANI

Sendikalar:

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, HÜR-İŞ FEDERASYONU, GÜÇSEN, TÜRKSEN ve bağlı olduğu sendikalar, DAÜ-SEN, MALİYE-SEN, DEV-İŞ