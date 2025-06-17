Operanın genç yetenekleri Bellapais’te sahne alıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ülkemizin genç yeteneklerini sanatseverlerle buluşturuyor.

28 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda ilki gerçekleştirilecek "Operanın Genç Yetenekleri" konseri ile sanatseverler şu anda eğitim alan geleceğin opera sanatçılarının ilk sahne deneyimlerine veya deneyimlerinden birine şahit olacaklar.

KKTCDOB'un düzenlediği, Telsim'in iletişim desteği sağladığı konserde genç yetenekler sahne alacak. Girişin ücretsiz olacağı konserde piyanoda Esra POYRAZOĞLU ALPAN’ın eşliğinde solistler Soprano İrem DEĞİRMENCİOĞLU, Soprano Zeynep ERÇELİK BÜLBÜL, Soprano Özün ŞENSOY, Soprano İzlem ÖZLÜOĞLU, Soprano Nurseli TİLKİ, Mezzo-soprano Meryem BORAN, Bariton Baran BÜLBÜL, Bariton Onat KIRAÇ ve Bas-bariton Emre Can CAMBAZ sahne alacak.