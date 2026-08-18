“Onurlu mirası, kararlı duruşu ve ilkeleriyle mücadelemize yol göstermeye devam ediyor”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski başkanlarından Mehmet Seyis, ölümünün 3’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, anma törenine Seyis’in ailesi, mücadele arkadaşları, dostları ve PEO temsilcileri katıldı.

Törende, Mehmet Seyis’in işçi sınıfının hakları ile demokrasi ve barış mücadelesine verdiği katkılar hatırlatıldı; adanın birleşmesi ve ortak gelecek için yürüttüğü çalışmalar vurgulandı.

DEV-İŞ açıklamasında, Seyis’in hayatı boyunca haksızlıklara karşı mücadele ettiği, işçilerin haklarını savunduğu ve barış ile dayanışma için çalıştığı belirtilerek,"Bıraktığı onurlu miras, kararlı duruşu ve ilkeleriyle mücadelemize yol göstermeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Seyis’in bıraktığı mirasın ve ilkelerinin mücadelelerine yol göstermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Mücadelesi mücadelemiz, kavgası kavgamızdır. Unutmayacağız, unutturmayacağız” denildi.