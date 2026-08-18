Üstel'den BRT ekranında yalan üzerinden propaganda!

Girne Limanı’ndaki Mobil X-Ray cihazının 7 aydır tek bir gün dahi çalıştırılmadığı bilinmesine ve resmi makamlarca doğrulanmasına rağmen, Başbakan Ünal Üstel katıldığı televizyon programında cihazın faal olduğunu ve TIR denetimlerinin yapıldığını iddia ederek yalan üzerinden propaganda yaptı.



Kıbrıs'ın kuzeyindeki güvenlik zafiyetlerinin ve denetimsizlik iddialarının tartışıldığı bu günlerde , Başbakan Ünal Üstel katıldığı BRT yayınında kamuoyunu yanıltan açıklamalarda bulundu. Limanlardaki denetimlerin eksiksiz sürdüğünü savunan Üstel, Girne Turizm Limanı’ndaki X-Ray cihazının faal olduğunu öne sürerek propaganda yaptı.

​BRT ekranlarında liman güvenliğine ilişkin konuşan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

​"Girne ve Mağusa limanlarına gelen TIR'ları denetleyen X-Ray cihazı yoktu. TIR'ın içinde insan ve silah var mı, görünmüyordu. Artık bu TIR'lar X-Ray cihazından geçer ve içinde ne var, ne yok, görünür. Bu cihazı Girne Limanı'na da koyduk."

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YENİDÜZEN ortaya çıkartmıştı: Cihaz geldiği günden bu yana çalışmıyor

​Başbakan Üstel’in "Artık TIR’lar bu cihazdan geçiyor" iddiasının aksine, Girne Limanı’ndaki Mobil X-Ray Tarama Sistemi'nin hizmete girdiği günden bu yana hiç çalışmadığı biliniyor.

​YENİDÜZEN'in ortaya çıkardığı habere göre, Türkiye tarafından hibe edilen ve 20 Ocak 2026'da törenlerle teslim alınan cihaz, aradan geçen 7 aya rağmen tek bir gün bile faaliyete geçirilmedi.

​Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Sinan Öztekin de cihazın faal olmadığını açıkça doğrulayarak; önce personeli koruyacak kurşun kaplamanın tedarik sürecinin aylarca sürdüğünü, ardından ise limandaki yetersiz elektrik altyapısı nedeniyle cihazın çalıştırılamadığını itiraf etmişti.