Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okullarda artan şiddet ve akran zorbalığının eğitim sistemi açısından “ciddi bir alarm” olduğunu belirterek, sorunun çocuklara, ailelere veya öğretmenlere yüklenerek çözülemeyeceğini vurguladı.

Maviş, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 110 okulda yalnızca 26 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmeninin görev yaptığını, yaklaşık 850 öğrenciye bir rehber öğretmen düştüğünü açıkladı.

Maviş, okullarda şiddet ve akran zorbalığıyla mücadelenin en önemli ayaklarından birinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, “Şiddeti yalnızca çocuklara, ailelere veya öğretmenlere yükleyerek çözemeyiz. Sorun yapısaldır ve çözüm de kamusal sorumluluk gerektirir” dedi.

“Yaklaşık 850 öğrenciye bir rehber öğretmen düşüyor”

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 110 okulda Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmış yalnızca 26 PDR öğretmeni bulunduğuna dikkat çeken Maviş, yaklaşık 850 öğrenciye bir rehber öğretmen düştüğünü kaydetti.

Bu oranın Avrupa, OECD, Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki oranların çok gerisinde olduğunu belirten Maviş, yeni dönemde yalnızca bir PDR öğretmeni için münhal açılmasını eleştirdi.

“Daha fazla kadro açmanıza kim engel oldu?”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na seslenen Maviş, “Daha fazla kadro açmanıza kim engel oldu?” diye sordu.

Çavuşoğlu’nun geçmiş yıllarda televizyon programlarında ve Meclis kürsüsünde KTÖS’ü ilkokullara rehber öğretmen istihdamını engellemekle suçladığını hatırlatan Maviş, “Peki bugün size ‘yalnızca bir PDR öğretmeni alın’ diyen KTÖS müdür? Değilse, bu kararın sorumlusu kimdir?” ifadelerini kullandı.

“Mesele yalnızca PDR öğretmeni eksikliği değildir”

Maviş, eğitimin yükünü taşımanın “televizyonlarda dayanaksız bir şekilde konuşmakla değil, okulların gerçek ihtiyaçlarını karşılamakla” mümkün olduğunu ifade ederek, meselenin yalnızca PDR öğretmeni eksikliği olmadığını vurguladı.

Öğretmeni itibarsızlaştıran, eğitim emekçilerini hedef gösteren ve okullarda yaşanan her sorunun faturasını öğretmene kesen siyasal dilin de şiddet iklimini beslediğini belirten Maviş, “Öğretmeni yalnızlaştıran bir anlayış, okulu güçlendiremez. Öğretmeni hedef haline getiren bir siyasal dil ise yalnızca yanlış değil, aynı zamanda sorumsuzdur” dedi.

“Okullardaki şiddetin nedenleri çok boyutludur”

Maviş, okullardaki şiddetin nedenlerinin çok boyutlu olduğuna işaret ederek; rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yetersizliği, okul güvenliği ve altyapı sorunları, sosyo-ekonomik eşitsizlikler, sınav odaklı eğitim sistemi ve okul-aile iş birliğindeki eksikliklerin sorunun önemli parçaları olduğunu kaydetti.

Şiddeti yalnızca bir disiplin sorunu olarak görmenin “büyük bir yanılgı” olduğunu belirten Maviş, çözümün çocukları ve eğitim sistemini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Maviş, okullarda yeterli sayıda PDR öğretmeni istihdam edilmesi, sürekli psikososyal destek mekanizmalarının kurulması, güvenli ve sağlıklı öğrenme ortamlarının oluşturulması ve çocuk merkezli eğitim politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Okul-aile sözleşmesinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez”

Okul-aile sözleşmesinin hayata geçirilmesinin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu da belirten Maviş, okullarda şiddetin önlenmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Maviş, “Bunun için hamasi söylemlere değil bilimsel verilere, suçlayıcı dile değil sorumluluk alan eğitim politikalarına ihtiyaç vardır. Bugün alınmayan her önlem, yarın daha ağır sonuçlarla karşımıza çıkacaktır” ifadelerini kullandı.