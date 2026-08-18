En çok yağış Alevkayası’nda kaydedildi

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış, metrekareye 43 kg ile Alevkayası’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede, Lefkoşa’ya 27 kg, Lapta’ya 8 kg, YDÜ’ye 7 kg, Mallıdağ ve Esentepe’ye 6 kg, Selvilitepe’ye 5 kg ve Taşkent’e 3 kg yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 2 kg arası yağış oldu.