LTB Kadın Sığınma Evi yararına seramik etkinliği
İş Kadınları Derneği ile ClayArt Sanat Merkezi, geliri kadın sığınma evine bağışlanan seramik etkinliği düzenledi.
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İş Kadınları Derneği ile ClayArt Sanat Merkezi, geliri kadın sığınma evine bağışlanan seramik etkinliği düzenledi.
İş Kadınları Derneği'nden verilen bilgiye göre kadınların seramik sanatını deneyimleme imkânı tanımak maksadıyla düzenlenen etkinlikte, eserlerin satışından ve katılımdan elde edilen gelirin tümü Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandı.
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