KSTÜ’de yeni rektör Prof. Dr. Akın Cellatoğlu

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde rektörlük görev değişimi bugün gerçekleşti. Üniversitenin mevcut Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, görevini Prof. Dr. Akın Cellatoğlu’na devretti.

Cellatoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte, üniversitede yeni bir dönem başlıyor.

Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, yurt dışındaki yükseköğretim deneyimlerinin yanı sıra ülkede de uzun yıllar üst düzey akademik ve idari görevlerde bulundu. Uzun yıllar Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlenen Cellatoğlu, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Bölgeyi, Kuzey Kıbrıs yükseköğretim yapısını ve üniversitelerin akademik ve kurumsal gelişim ihtiyaçlarını yakından tanıyan Prof. Dr. Cellatoğlu’nun liderliğinin; eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi, kalite güvence ve akreditasyon süreçlerinin güçlendirilmesi, bilimsel üretimin artırılması, uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve üniversitenin bölgesel etkisinin geliştirilmesi açısından önemli bir katma değer sağlaması öngörülüyor.

Yeni dönemde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, akademik başarılarının yanı sıra Güzelyurt ve KKTC ile kurduğu güçlü bağları daha da geliştiren, toplumsal katkısını artıran ve uluslararası görünürlüğünü güçlendiren bir yapı içerisinde ilerlemesi hedefleniyor.

Rektörlük görev değişimi sırasında Güzelyurt Belediye Başkanı Sayın Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Sayın Mehmet Kayan ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Direktör Vekili Doç. Dr. Mehmet Altuntaş da hazır bulundu.