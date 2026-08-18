“Şartlar netleşmeden öğrenci taşımacılığına başlamamız mümkün değil”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yeni eğitim yılında öğrenci taşımacılığının kriter, koşul, hak ediş bedelleri ve ödeme koşulları netlik kazanmadan öğrenci taşımacılığına başlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş sezonda taşımacıların hak edişlerini alma konusunda sorun yaşadığını, mayıs ayından itibaren ise taşımacıların yaklaşık yüzde 80’ine hala ödeme yapılmadığını kaydetti.

Yeni eğitim yılında öğrenci taşımacılığının belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Topaloğlu, kriter ile koşulların, hak ediş bedelleri ile ödeme koşullarının netlik kazanması, gerekli protokolün yapılması, taraflar arasında uzlaşı sağlanması ve mevcut belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Topaloğlu, “Bu şartlar netleşmeden yeni sezon öğrenci taşımacılığına başlamamız mümkün değil. Belirsizliklerin giderilmesi ve sürecin netleştirilmesi elzemdir.” ifadelerini kullandı.