"Önüne geleni 'Fetöcü' ilan etmek tam bir akıl tutulmasıdır"

Sendikal Platform, başta KKTC medyasındaki emekçileri ve daha birçok kişiyi hedef alarak, gerçek dışı suçlamalarda bulunan, hatta FETÖ’cü ilan eden Nur Nadir’i kınadı.

BASIN-SEN ve Gazeteciler Birliği’nin sert eleştirilerinin ardından bir açıklama yapan Sendikal Platform, Nur Nadir için “Önüne geleni ‘FETÖ’cü’ ilan etmek tam bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Sendikal Platform, açıklamasında özet olarak şu görüşlere yer verdi:

“Başbakan Ersan Saner’i kendine kalkan edinip muhalif olan tüm kesimleri FETÖ’cü ilan eden Nur Nadir de tıpkı diğer örneklerde olduğu gibi kendisine iyiyi değil kötüyü örnek almıştır. Kötüye özenip çözümü ve barışı savunan insanları gerici bir zihniyetle aynı kefeye koyması ise Nadir’in sözde akil insan olarak yaptığı tüm konuşmaların ne kadar boş olduğunu göstermektedir.

Demokrasiden yoksun bu şahsın başında olduğu basın kuruluşunu yandaş medya olarak kullanması zaten etik değerler açısından utanç verici bir durumken, bir de kraldan çok kralcı rolüne bürünüp önüne geleni “Fetöcü” ilan etmesi tam bir akıl tutulmasıdır.

Kıbrıs’ta hükümete hakim olan mevcut zihniyete ve bu çarpık düzene muhalif olan, Kıbrıs Türk Toplumunun geleceği için ise çözümü savunan kesim ilericidir, laiktir, aydınlıktır, barışçıldır, tertemizdir! Bunu görebilmek için herkesin aynaya bakması ise kafidir…”