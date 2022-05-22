Önündekine çarptı, savruldu, aracı alev aldı
Yeşilyurt'ta bugün 24 yaşındaki Emre Yapıcı, EK 370 plakalı aracı ile önündeki araca çarptı, çarpmanın etkisiyle narenciye bahçesine savrulan araç alev aldı.
Yeşilyurt'ta bugün 24 yaşındaki Emre Yapıcı, EK 370 plakalı aracı ile önündeki araca çarptı, çarpmanın etkisiyle narenciye bahçesine savrulan araç alev aldı.
Polis Basın Subaylığı'nden verilen bilgiye göre Yeşiyurt'ta bugün saat 11.30 sıralarında EK 370 plakalı aracıyla doğu istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Emre Yapıcı dikkatsizliği sonucu önündeki ZMF 168 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun sağından çıkan EK 370 plakalı araç, bir narenciye bahçesi içerisine girip durdu.
Kaza sonrası alev alan EK 370 plakalı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Kaza sonrasında EK 370 plakalı araç sürücüsü 24 yaşındaki Emre Yapıcı, ZMF 168 plakalı aracın sürücüsü 75 yaşındaki Ergün Atasayan ve EK 370 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Hamza Abbas yaralanarak Lefkoşa Dr. burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Foto: BRTK