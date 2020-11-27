Önümüzdeki bir hafta Pazar hariç yağmurlu olacak

Kıbrıs’ta önümüzdeki bir haftanın, Pazar günü hariç, gök gürültülü ve sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım - 4 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, Ülke, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Önümüzdeki 7 gün boyunca en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.