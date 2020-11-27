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Önümüzdeki bir hafta Pazar hariç yağmurlu olacak

Önümüzdeki bir hafta Pazar hariç yağmurlu olacak

Kıbrıs’ta önümüzdeki bir haftanın, Pazar günü hariç, gök gürültülü ve sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

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Kıbrıs’ta önümüzdeki bir haftanın, Pazar günü hariç, gök gürültülü ve sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin  28 Kasım - 4 Aralık  tarihlerini kapsayan raporuna göre, Ülke, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında kalacak.
Önümüzdeki 7 gün boyunca en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22  derece dolaylarında  seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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