Önümüzdeki bir hafta Pazar hariç yağmurlu olacak
Kıbrıs’ta önümüzdeki bir haftanın, Pazar günü hariç, gök gürültülü ve sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.
A+A-
Kıbrıs’ta önümüzdeki bir haftanın, Pazar günü hariç, gök gürültülü ve sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım - 4 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, Ülke, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Önümüzdeki 7 gün boyunca en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Bu haber toplam 106 defa okunmuştur
Etiketler : yağmur