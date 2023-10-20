Önümüzdeki 7 gün yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki yedi günlük süre boyunca hava sıcaklığının 29-32 derece dolaylarında seyredeceğini, yağmur beklenmediğini kaydetti.

Daire’nin 21-27 Ekim tarihleri kapsayan hava durumu raporuna göre, yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesi altında kalması beklenen bölgede hava genellikle az bulutlu olacak.

Hafta sonu rüzgar kuzey ve doğudan, diğer günler ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.