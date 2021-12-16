Önümüzdeki 3 haftada şiddetli yağış uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü, İklim İzleme Danışma Grubu'nun tavsiyesine atıfta bulunarak, Doğu Akdeniz'de önümüzdeki üç hafta içinde yoğun yağış beklendiğini açıkladı.

Bölge için anormal hava koşulları uyarısı, Alman ve Fransız Meteoroloji Hizmetleri ve Avrupa Orta Menzilli Hava Tahmin Merkezi'nin (ECMWF) iklim modellerine dayandırıldı.

İklim İzleme Danışmanlığı, "Doğu Akdeniz'de önümüzdeki üç hafta boyunca, ilk hafta için yüzde 90, ikinci hafta için yüzde 70 ve üçüncü dönem için yüzde 60'a yakın bir tahmin olasılığı ile anormal birikmiş yağış tahmin ediliyor" dedi.



Cyprus Mail’e göre istikrarsız hava koşulları bölgeyi etkileyecek, haftalık yağış birikiminin normalin 10 ila 30 mm üzerinde olması bekleniyor. Yine tahminlere göre hafta sonu Trodoslar’da kar yağışı olacak.



Sıcaklıkların Pazar gününe kadar aynı seviyelerde kalması veya mevsimsel ortalamanın biraz altında kalması bekleniyor. Pazartesi günü ise mevsim ortalamasının altına inecek.