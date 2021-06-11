Online Uluslararası Sanat Sempozyumu

Akdeniz'den Pasifik’e Uluslararası Sanat Sempozyumu 15 Haziran online olarak başlıyor. 21 Haziran’a kadar sürecek olan sempozyumda, her gün bir pasifik, bir Akdeniz grubundan olacak şekilde yine oline platformunda sanatçı atölyeleri ziyaret edilip, sanat sohbetleri gerçekleştirilecek.

Sempozyum ve sergide dünyanın birçok farklı ülkesinden isimler yer alırken, Kıbrıs’ın kuzeyinden İpek Denizli (Küratör) ve Bedia Kale de yer alacak.

Sempozyumla ilgili açıklama şöyle:

"Akdeniz'den Pasifik'e sanat projesi sadece bir sergi değildir. İki yıllık süreç içerisinde tüm dünya insanın hayatları degisti ve dönüştü. Bu süreç en fazla sanatçının kasıklarındaki ağrıyı artırdı. Yaratmak için ve özgürleşmek için..Su içerisinde pek çok molekulu taşır.Hepimizin vücutlarında yasam için fazlaca bulunur...Doğaya ve tohumlara hayat verende yine sudur.Akdeniz den Pasifiğe sanatçıları işte tam da bu çerçevede biraraya gelmiştir. Akdeniz den, Pasifik okyanusuna, Hint Okyanus 'undan ,Atlas Okyanus'una uzanan bu çember de yerinizi alma cesareti gösterdiğiniz için hepinizi ve hepimizi ayakta alkışlıyorum. Bu platform uzerinde çalışırken, olumlu bir motivasyon duygusu kapladı , dünya da bu motivasyonu sadece sanattan alacaktır.

Küratorlüğünü Roy Espinosa ve İpek Denizli’nin birlikte gerçekleştireceği Akdeniz'den Pasifik e Uluslararası Sanat Sempozyumu 15 Haziran 2021 de online virtual sanat sergisinin 12.30’da açılışı ile başlayacaktır. Açılışa https://meet.google.com/gtx-ikwk-xiq googlemeet linkinden katılımınız beklenmektedir. Yine aynı link üzerinden 16 Haziran, 17 Haziran,18 Haziran, 19 Haziran,20 Haziran ,21 Haziran da online olarak devam edecek sempozyumda her gün bir pasifik ,bir akdeniz grubundan olacak şekilde yine googlemeet platformundan sanatçı atölyelerini ziyaret edip,sanat sohbetleri gerçekleştirilecektir. Yine bir ilke imza atmanın gururunu taşımaktayız.

Sempozyum ve sergide Hindistan’dan Ashis Pahi, Fas’tan Abdeslem Azdem, Nijerya’dan Antony Nsofor, Kuzey Kıbrıs’tan İpek Denizli (Küratör), Bedia Kale, Türikiye’den Emine Tokmakkaya, Senegal’den Decoachia Dieng, Singapor’dan Abu Jalal Sarımon, Malezya’dan Suzlee İbrahim, Endonezya’dan Syıs Paindow,Vietnam’dan Dang Tuan, Tayvan’dan Hsıao Chu Sheng,Filipin’den Roy Espinosa (Küratör) olarak hem online sergi de eserleriyle , hem de belirtilen programda gün ve kendi ülkelerinin saatlerinde yine aynı google meet linki üzerinden atölyelerinden bizlere ulaşarak ülke ve sanatlarını tanıtacaklardır."