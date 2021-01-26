“Online eğitim için aynı anda 7 bin girişe izin verecek altyapı hayata geçecek”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 milyar 175 milyon 490 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu pandemi sürecinde sağlıktan sonra en önemli şeyin eğitim olduğunu kaydetti. Görüş ve eleştiri ileten tüm vekillere teşekkür eden Amcaoğlu, önemli olanın takım çalışması olduğunu söyledi.

Öğretmenlere çabaları için teşekkür eden Amcaoğlu tablet eksiği olan öğrencilere gerekli materyal sağlanacağını, internet altyapısı eksikliği olan aileler için de çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Amcaoğlu online eğitim için aynı anda 7 bin girişe izin verecek altyapısı olan bir sistemin hayata geçeceğini söyledi.

Kreşler konusunda sorulan soru üzerine, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerinin onanıp uygun hayata geçtiğini söyleyen Amcaoğlu bu noktada alınan kararın kreş ve özel eğitim merkezlerinin göreve devam edeceğini, buralara gitmek isteyen eğitimci ve çocukların özel izinle gidebileceğini anlattı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu milletvekillerine pcr testi yapılacağını söyledi ve

ardından Meclis Başkanlığının pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bütçe görüşmelerinin kısaltılması ve görüşmelerin 29 Ocak’ta tamamlanması kararı oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KISALTILDI

Buna göre yarın Sayıştaylık, Ombdusman, GKK, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, KHK, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Perşembe günü, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı; Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçesi görüşülecek.