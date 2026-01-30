“Öneri yasallaşırsa denetim mekanizmaları işlevsiz hale gelecek”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), iş sağlığı ve güvenliği alanında değişiklik öngören yasa önerisine tepki gösterdi.

Sendika adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bahse konu yasa önerisinin çalışanların yaşam hakkı açısından ciddi endişeler yarattığına vurgu yaptı.

Bengihan, önerisinin yasalaşması durumunda, iş sağlığı ve güvenliği denetim mekanizmaları işlevsiz hale geleceğine dikkat çekerek, “Güvenlik tedbiri almayan işveren cezalandırılmayacak, iş kazasının bedelini ise çalışanlar canı ile ödeyecektir” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“İş Sağlığı ve Güvenliği alanında değişiklik öngören yasa önerisinin, ilgili komitede oy çokluğu ile kabul edilerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündemine taşınması, çalışanların yaşam hakkı açısından ciddi endişeler yaratmaktadır.

UBP Milletvekili Hasan Küçük tarafından önerilen bu değişiklik, iş kazalarını önlemeye yönelik koruyucu bir yaklaşım getirmemekte; aksine işverenin sorumluluğunu zayıflatan ve uygulamada ciddi belirsizlikler yaratabilecek niteliktedir.

Yasa önerisinde yer alan yeni düzenlemeyle, işverenin vekaleten yetkilerini ve sorumluluğunu bir başkasına devredebilmesi, dahası, geriye dönük devam eden davalarda da bu düzenlemenin uygulanmasını öngören bir geçici maddenin söz konusu öneride yer alması, davalı işverenleri korumaya yönelik bir yaklaşımdır.

Bu yasa önerisinin yasalaşması durumunda, iş sağlığı ve güvenliği denetim mekanizmaları işlevsiz hale gelecektir. Güvenlik tedbiri almayan işveren cezalandırılmayacak, iş kazasının bedelini ise çalışanlar canı ile ödeyecektir.

Sendikamız KTAMS, emekçinin can güvenliğini pazarlık masasına yatıran bu anlayışın karşısında duracaktır.”