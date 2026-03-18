Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ülkedeki ekonomik durum, iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Görüşmede, yüksek enerji maliyetleri, kayıt dışı ekonominin yarattığı sorunlar ve bürokrasinin iş yapma süreçlerini zorlaştırması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca, mevcut vergi yapısı ve kamu yönetimindeki aksaklıkların yatırım ortamını olumsuz etkilediği de ifade edildi. Gerçekleşen görüşmede, Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Asım Akansoy, Salahi Şahiner ile Ürün Solyalı eşlik etti. İŞAD Derneği Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İncirli: Üretim ve istihdam odaklı politikaları hayata geçireceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ekonomik alanda yaşanan sorunların aşılması için güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Yüksek enerji maliyetleri, kayıt dışı ekonomi ve bürokrasinin yarattığı zorluklara dikkat çeken İncirli, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesinin ve adil bir rekabet ortamı yaratılmasının önemini belirtti. Gençlerin ülkede gelecek görmemesinin önemli bir sorun olduğuna da işaret eden İncirli, üretim ve istihdam odaklı politikaların hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. İncirli, ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi gerektiğini de dile getirdi. CTP’nin toplumun tüm kesimleriyle temas kurmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğini belirten İncirli, CTP iktidarında liyakatli, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan, adil ve gençlerin bu ülkede önünü görebileceği bir düzen kurulacağını vurguladı.

Mamülcü: Gençlerin ülkede gelecek görmemesi ciddi bir sorun

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü de daha nitelikli ve dünyalı yaşama şekline geçmek için toplum olarak çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Dernek olarak daha sürdürülebilir bir hükümet anlayışı ve yasaların geliştirilmesi beklentisinde olduklarını kaydeden Mamülcü, gençlerin ülkede gelecek görmemesinin ciddi bir sorun haline geldiğini de dile getirdi. Üretim ve istihdam odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen yeni yatırım alanlarının oluşturulmasının önemine işaret etti.