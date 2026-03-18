Laricani'nin öldürülmesi sonrası İran ordusundan 'misilleme' mesajı

İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldürülmesi sonrası "misilleme" mesajı verdi.

Hatemi, "Doğru zaman ve yerde, haydut ABD ve kana susamış siyonist rejime karşı kararlı, caydırıcı ve pişman edici bir misilleme yapacağız" dedi.

Hatemi Laricani ve diğer suikastlerin "intikamının alınacağını" söyledi.

Öte yandan İran ordusundan farklı bir yapıya sahip olan Devrim Muhafızları, Laricani'nin öldürülmesinin ardından İsrail'in kent merkezlerine misilleme saldırılarının başladığını duyurdu.

Hamas, Laricani'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının "tüm bölgeyi hedef alan bir suç" olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgenin istikrarının tehdit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen "hain saldırı sonucu" Laricani'nin, oğlu ve diğer bazı arkadaşlarıyla yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran halkına taziyede bulunuldu.